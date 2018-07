Radtour führt nach Sand am Main

red



Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Samstag, 7. Juli, eine Tour zum Weinfest nach Sand am Main. Der Weg führt links des Mains über Eltmann und Maria Limbach zum Start des kleinen, aber feinen Trachtenzugs der örtlichen Vereine. Nach etwa zweieinhalbstündigem Aufenthalt beim Fest geht es auf gleichem Weg munter zurück. Bei Regenwetter entfällt die Tour komplett, teilen die Veranstalter mit. Die Strecke ist etwa 52 Kilometer lang, flach und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr bei der Erba-Schleuse ( Bamberg , An der Spinnerei 2), Rückkehr gegen 19.30 Uhr. Ansprechpartner ist Jürgen Schulze (Telefon 0951/68316 von 11 bis 17 Uhr).