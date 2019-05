Radtour führt nach Reckendorf

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 5. Mai, eine Tour nach Reckendorf. Die Radler fahren am Main- und Baunachtal entlang nach Reckendorf. Dort besichtigen sie die Synagoge und den Friedhof. Die Rückfahrt verläuft bei trockenem Wetter überwiegend im Wald Richtung Schönbrunn, Appendorf und Oberhaid. Die Strecke ist etwa 60 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Gabelmann, Rückkehr gegen 17 Uhr. Ansprechpartner ist Walter Haderlein, Tel. 0951/500666. red