Radtour führt nach Buttenheim

Die Seniorenvertretung 55+ Ebermannstadt lädt für kommenden Mittwoch, 3. Juli, zu einer Senioren-Radtour nach Buttenheim (60 Kilometer) ein. Gestartet wird um 10 Uhr auf dem Marktplatz beim Brunnen in Ebermannstadt. Interessenten können sich an der Wegkapelle Kirchehrenbach oder bei der Feuerwehr Reuth der Gruppe anschließen. An der Eisenbahnlinie entlang geht es nach Forchheim.

Hier überqueren die Radler die B470 und fahren weiter zur steinernen Regnitzbrücke an der Sportinsel. Von da aus folgen sie dem Kanal bis zum Liapor-Werk in Pautzfeld. Es geht weiter durch Neuses in Richtung Buttenheim zu den Kellern. Bei der Rückkehr nach Ebermannstadt ist eine Einkehr im Wiesentgarten oder am Marktplatz fest geplant. red