Radtour durchs Weltkulturerbe

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Samstag, 14. September, eine Tour durchs Weltkulturerbe. Die zweistündige Radtour führt zu den Schönheiten Bambergs. Außerdem geht es durch den Hain, zum Weinberg bei St. Michael, zur Gärtnerstadt und zum Treidelpfad. Belohnt werden die Teilnehmer durch herrliche Ausblicke auf die Stadt. Im gemütlichen Tempo werden etwa 20 Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tourist-Information (Geyerswörthstraße 5). Weitere Infos beim ADFC-Tourenleiter unter Telefon 0951/54773. Kinder unter 18 Jahren in Begleitung eines Elternteils sind frei. red