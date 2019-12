Radtour durch die Krippenstadt

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 15. Dezember, die Tour "Bamberg erfahren - durch die Krippenstadt". Durch das vorweihnachtliche Bamberg steuern die Teilnehmer einige Stationen des Bamberger Krippenwegs an, wo in Kirchen, an öffentlichen Plätzen und teilweise in Privathäusern die christliche Weihnachtsgeschichte dargestellt ist. Daneben gibt es viele andere Sehenswürdigkeiten und für den ein oder anderen neue Fahrrad-Schleichwege zu entdecken. Die Strecke ist etwa 25 Kilometer lang, hügelig und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt ist um 13 Uhr Gabelmann, Grüner Markt 2. red