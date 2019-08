Radtour durch den Landkreis

Am Samstag, 24. August, laden der Bundestagsabgeordnete und die SPD-Kreistagsfraktion zu einer Erkundungsfahrt mit dem Fahrrad ein. Von 15 bis 17 Uhr wird die Wegstrecke von Merkendorf über Weichendorf, Gundelsheim, Hallstadt und Dörfleins bis nach Oberhaid zur Kirchweih zurückgelegt. Der Tourplan: Start/Treffpunkt: 15 Uhr vor der Brauerei Wagner (Pointstraße 1) in Merkendorf; circa 15.15 Uhr in Weichendorf/Ortsausgang nach Gundelsheim; etwa 15.30 Uhr in Gundelsheim, Hauptstraße 7, mit Einführung zum kommunalen Städtebau durch Bürgermeister Jonas Merzbacher; circa 16 Uhr Treffpunkt an der Marktscheune in Hallstadt; circa 16.15 Uhr in Dörfleins vor der Brauerei Eichhorn, Dörfleinser Straße 43; 17 Uhr Ankunft in Oberhaid zum Aufstellen des Kirchweihbaums. Auf Wunsch kann der Rücktransport organisiert werden. Bei Bedarf bitte Rückmeldung an buero@spd-bamberg.de. red