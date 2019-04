Radtour durch Altlandkreis

Die Europa-Union veranstaltet in Zusammenarbeit mit einigen Kommunen des Altlandkreises und dem TV/DJK Hammelburg anlässlich des Europatages im Mai am Sonntag, 5. Mai, eine Radtour.

Die Strecke führt zu Stationen im Altlandkreis, die durch Fördermittel aus Brüssel finanziell Unterstützung erfahren haben. Die gesamte Fahrstrecke beträgt 35 Kilometer. Gefahren wird mit mäßigem Tempo, so dass die Gruppe beisammenbleibt. Ob normales Fahrrad oder E-Bike spielt keine Rolle.

Startpunkt am Sonntag um 10.30 Uhr am Viehmarkt. Folgende Orte werden angefahren:

11 Uhr Ortszentrum Fuchsstadt, 12.30 Uhr Naturschwimmbad in Aura, 13 Uhr Museum Terra Triassica in Euerdorf, 14 Uhr Trimburg oberhalb Trimberg/Elfershausen, 15 Uhr Eintreffen der Radfahrer Saale-Insel, Nähe Herrenmühle, in Hammelburg. Teilnahme an der Abschlusskundgebung. Die Tischtennisabteilung des TV/ DJK Hammelburg übernimmt die Bewirtung der Gäste auf der Saaleinsel ab 14 Uhr.

Die europäisch motivierten Radfahrer werden an diesen genannten Plätzen erwartet. Ortsbürgermeister und Gemeinderäte informieren an Ort und Stelle, wie die Fördergelder aus Brüssel für Maßnahmen verwendet wurden. Brüssel unterstützt die Regionen und den ländlichen Raum. Davon profitieren Städte und Gemeinden. Diese Hilfen aus Brüssel werden den Teilnehmern der Radtour beispielhaft vor Augen geführt. Auch Mitglieder der Europa-Union fahren bei der Tour mit.

Die Radtour zählt zu einer Reihe von Veranstaltungen in Hammelburg mit Blick auf die Europawahl am Sonntag, 26. Mai. Kernveranstaltung am Europa-Tag ist die Podiumsdiskussion mit Politikern am Samstag, 4. Mai, um 10 Uhr im Alten Kaufhaus unter dem Motto "Europa vor der Wahl - Im Zeichen weltweiter Herausforderungen". Die Podiumsleitung und Moderation hat Dr. Reinhard Schaupp. Dieter Galm