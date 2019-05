Die Ortsgruppe Eggolsheim des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) bietet eine Radtour an zu den Spuren der ehemaligen jüdischen Gemeinde von Hirschaid. Referent ist Rudolf Distler. Treffpunkt am Sonntag, 2. Juni, ist um 14 Uhr am Rathaus in Eggolsheim. Wer mit dem Auto fahren will, der sollte um 14.30 Uhr am Rathaus in Hirschaid sein. red