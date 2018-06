Radtour der Jungbauernschaft

red



Die Fahrradtour der Jungbauernschaft Bad Staffelstein findet morgen statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am E-Center-Parkplatz in Bad Staffelstein. Um etwa 13.30 Uhr treffen die Radler bei der Familie Tremel in Unterzettlitz ein. Zum gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank sind alle Mitglieder eingeladen, auch die, die nicht an der Radtour teilnehmen können.