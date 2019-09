Das Bezirksklinikum Kutzenberg kann man auch von einer anderen Seite erleben: Der Verkehrsclub Deutschland, Ortsgruppe Coburg, bietet mit dem Allgemeinen deutschen Fahrradclub Coburg am Sonntag, 8. September, eine Radtour am Tag des offenen Denkmals nach Ebensfeld an. In diesem Jahr führt die Radtour in den benachbarten Landkreis Lichtenfels und dort zum Bezirksklinikum Kutzenberg. Über die Sanierung des Ensembles informiert dort der Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberfranken, Günter Dippold, ab 14 Uhr. Danach folgen noch diverse fachliche Vorträge zur Thematik, die von Jan Burdinski, Intendant des "Theatersommers Oberfranken", musikalisch begleitet werden. Los geht die Radtour um 10 Uhr am Marktplatz. red