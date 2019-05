Radsternfahrt in den Neuwirtshauser Forst

Der Bund Naturschutz veranstaltet am Donnerstag, 30. Mai, ein Treffen am Willkomm-Jagdhaus bei Neuwirtshaus. Radfahrer und Wanderer aus dem ganzen Landkreis können sich dazu ab 13 Uhr im Neuwirtshauser Forst einfinden. Für Kinder gibt es viel zu entdecken und zu erfahren. Vor Ort ist ein Austausch zu Umwelt- und Naturschutzfragen in geselliger Runde geplant. Um 14.30 Uhr finden mit Ingo Queck, Marius Schlereth und Oswald Türbl Führungen zum Lebensraum Waldteich sowie zur Wildkatze und zu Käfern in der näheren Umgebung statt. Für Bewirtung ist gesorgt. sek