Bislang unbekannte Täter haben an einem blauen BMW in der Straße Zum Vogelacker in Igensdorf in den letzten Wochen die Radmuttern gelockert. Nach Fahrtantritt merkte die 54-jährige Fahrerin schnell, dass etwas nicht passte, und hielt an. Hierbei wurde festgestellt, dass das Rad nur noch durch eine Sicherheitsmutter gehalten hat. Zum Glück hatte die Autofahrerin dies schnell gemerkt und dadurch einen Unfall verhindert.