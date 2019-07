Radmuttern an zwei Rädern gelockert

Ein Unbekannter hat in dem Zeitraum von Dienstag, 23. Juli, 18 Uhr bis Mittwoch, 24. Juli, 5.10 Uhr, an einem Pkw Radmuttern gelockert. Die Besitzerin hatte ihren schwarzen VW-Golf vor ihrem Anwesen in der Weinbergstraße geparkt. Als sie am Morgen zur Arbeit fuhr, bemerkte sie ein "Klackern" vorne links. Bei der Überprüfung durch eine Kfz-Firma stellte sich heraus, dass die Radmuttern vorne links und drei Radmuttern hinten rechts gelöst wurden. Die Polizei Bad Neustadt, Tel.: 09771/6060, sucht Zeugen. pol