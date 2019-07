Radmuttern an Seat waren locker

In der Zeit von Anfang Juli bis Mittwochabend parkte eine 19-Jährige ihren schwarzen Seat Ibiza auf dem Parkplatz am Geschwister-Scholl-Platz. Am Donnerstagmorgen bemerkte sie beim Losfahren ein leichtes Klappern an ihrem Fahrzeug. Auf der Fahrt zwischen Bad Kissingen und Nüdlingen verlor die junge Frau kurz die Kontrolle über ihr Fahrzeug und wäre beinahe im Graben gelandet. Sie musste feststellen, dass vier von den fünf Radmuttern ihres linken Vorderreifens nicht mehr vorhanden und die fünfte locker war. Die Polizei bittet unter der Tel.: 0971/714 90 um Hinweise, insbesondere von Personen, die ihr Fahrzeug ebenfalls auf dem genannten Parkplatz parken. pol