Radmuttern an Schlepper waren locker

Ein Landwirt fuhr am Mittwoch mit seinem Schlepper von Weisbach nach Frankenheim. Unterwegs löste sich eine Radmutter vollständig vom linken Hinterreifen. Als der 54-Jährige die anderen Radmuttern an dem Reifen überprüfte, stellte er fest, dass diese allesamt locker waren. Der Schlepper steht sonst auf einem frei zugänglichen Hof im Holnweg in Frankenheim. Den Sachschaden an Bolzen, Muttern und Felge schätzt der Geschädigte auf rund 1000 Euro. Die Polizei Bad Neustadt sucht Zeugen, die eventuell jemanden beobachtet haben, Tel.: 09771/6060. pol