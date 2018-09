Radmuttern am Wildpark gelöst

Bereits am letzten Freitag sind bei einem Auto die Radmuttern gelöst worden. Gegen 10 Uhr hatte eine 51-Jährige ihren VW Golf direkt am Eingangsbereich des Wildparks Hundshaupten auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Auto zurückkam und losfahren wollte, stellte sie fest, dass an den vier Rädern alle Muttern gelöst waren. Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.