Radmuttern am Auto gelöst

Dass an seinem Auto vier Radmuttern gelöst waren, hat, ein 52-jähriger Autofahrer aus Roßbach zum Glück noch rechtzeitig bemerkt. Vom vergangenen Freitag bis Sonntag, 13 Uhr, hatte er seinen schwarzen VW Golf vor seinem Anwesen geparkt. Als er losfuhr, bemerkte er untypische Geräusche und hielt sofort an. Dabei bemerkte er die vier gelösten Radmuttern, zog sie fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.Die ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit in Roßbach verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei, Tel.: 09741/6060, entgegen. pol