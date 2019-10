Bei einer Personenkontrolle in der Kronacher Straße hielten Polizeibeamte am Dienstag gegen 1.15 Uhr eine 36-jährige Radfahrerin an. Dabei versuchte die Frau, unauffällig eine geringe Menge Cannabis wegzuwerfen. Dies bemerkten die Beamten jedoch und fanden im Anschluss auch noch ein verbotenes Springmesser. Am Fahrrad war die Rahmennummer verdächtig unkenntlich gemacht, weshalb dieses zu weiteren Ermittlungen sichergestellt wurde. pol