Einen in eine Hofeinfahrt in der Luitpoldstraße in Hirschaid abbiegenden Pkw übersah am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war. Die Radlerin krachte in die Beifahrerseite des VW Polo. Beim Sturz zog sich die 64-Jährige Verletzungen zu, die im Klinikum Bamberg behandelt werden mussten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.