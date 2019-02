Kopfverletzungen erlitt eine Radlerin, die am Montagabend in Zeil in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 27-Jähriger hatte mit seinem BMW die Krumer Straße in Zeil stadteinwärts befahren. An der Kreuzung zur bevorrechtigten Oberen Torstraße wollte er in die Obere Torstraße nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei übersah er eine in der Oberen Torstraße ortsauswärts fahrende 55-jährige Radlerin. Das Auto und die Radfahrerin kollidierten. Die Radlerin stürzte über die Motorhaube und blieb neben dem Auto liegen. Durch den Sturz erlitt sie Kopfverletzungen und musste ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden an Fahrrad und Pkw wird auf 1650 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Nutzung von Fahrradhelmen hin. Auch bei diesem Unfall hätte das Tragen eines Fahrradhelmes die Unfallfolgen sicherlich minimiert, unterstreicht die Polizei Haßfurt.