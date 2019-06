Der RV Concordia lädt am Sonntag, 2. Juni, zu seinem Radlerfest am Pfarrzentrum St. Josef ein. Beginn ist ab 9 Uhr mit einem Frühschoppen, mittags wird zusätzlich italienische Küche serviert. Die Concorden erwarten an diesem Tag auch ihre auswärtigen Radlervereine. Auf diese warten dann die Preise für die Meistbeteiligung, die meisten Jugendlichen und die weiteste Anfahrt. sf