Radler wird von Auto erfasst und verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Vormittag des Samstags ein 20-jähriger Rennradfahrer in der Ortsmitte von Sand zu. Ein 78-jähriger Autofahrer hatte an der Kreuzung Haupt-/Zeiler Straße die Vorfahrt des Radlers missachtet. Der Radfahrer kollidierte mit dem Pkw und wurde über die Motorhaube geschleudert. Trotz eines Fahrradhelms zog er sich schwere Verletzungen zu. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Klinikum Bamberg geflogen. Am Fahrrad entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.