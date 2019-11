Radler wird schwer verletzt

Ein Schwerverletzter Radler und Sachschaden in Höhe von 7000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr ereignete. Ein 55-Jähriger fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad in Uetzing über die Kreuzung An der Döberten/Oberlangheimer Straße, ohne das Stopschild zu beachten. Eine 71-jährige Hyundai-Fahrerin, die zur gleichen Zeit auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß zwischen den beiden nicht mehr verhindern.

Nur durch das Tragen eines Fahrradhelmes, der beim Anstoß zerbracht, konnten schwerste Kopfverletzungen beim 55-Jährigen verhindert werden. Er musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Lichtenfels verbracht werden. Am Pkw der 71-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol