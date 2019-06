Radler unterwegs zum Steinbruch

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 9. Juni, eine Zeitreise durch Tropenmeer und Trockenrasen - wo einst die Engelhaie schwammen. Die Tour führt nach Scheßlitz entlang der alten Bahnlinie. Von hier aus geht es über Stübig in Richtung Wattendorf zum Besuch der wertvollen Trockenhänge und zum Steinbruch. Der Rückweg führt über Dörrnwasserlos, Kirchschletten nach Bamberg. Die Strecke ist circa 70 Kilometer lang, hügelig, mit steilem, fußläufigem Anstieg. Sie ist geeignet für Tourenradler. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Gabelmann, Grüner Markt. Ansprechpartner ist Walter Haderlein, Telefon 0951/500666. red