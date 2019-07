Radler unternehmen Tour nach Mödlareuth

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 21. Juli, eine Tour nach Mödlareuth. Die Teilnehmer fahren mit der Bahn nach Steinbach am Wald. Von dort geht es mit dem Rad den Rennsteig entlang nach Blankenstein und weiter an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang nach "Little Berlin" = Mödlareuth. Nach der Besichtigung des dortigen Museums fahren die Radler nach Hof, um mit der Bahn nach Hause zu gelangen. Eine Mittagseinkehr ist geplant. Die Strecke ist etwa 75 Kilometer lang, bergig und geeignet für konditionsstarke Tourenradler. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Fahrradparkhaus in der Brennerstraße 9. Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr. Anmeldung ist notwendig bis 20. Juli, Zusatzkosten entstehen für Bahnfahrt und Museumseintritt. Ansprechpartner ist Harald Pappenscheller unter Telefon 0951/131203. red