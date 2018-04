Radler und Fußgänger kollidierten

Ein Radfahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand, hat in Eltmann einen Unfall verursacht. Dabei wurden der 34-jährige Radler selbst und ein Fußgänger verletzt, wie die Polizei in Haßfurt mitteilte.

Am Donnerstag um 21.50 Uhr war ein 55-jähriger Fußgänger auf dem Fuß- und Radweg, der parallel zur Staatsstraße verläuft, unterwegs. Auf Höhe der Mainlände wurde er von einem in gleicher Richtung fahrenden 34-jährigen Fahrradfahrer erfasst und umgefahren. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Radfahrer vom Unfallort.

Der eintreffenden Streifenbesatzung konnte der Fußgänger eine Personenbeschreibung des Fahrradfahrers geben. Der herbeigerufene Rettungswagen brachte den verletzten 55-Jährigen mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und Prellungen in ein Krankenhaus.



Drogen gefunden

Noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Eltmann mit einem verletzten Fahrradfahrer mitgeteilt. Die Polizei ging davon aus, dass ein weiterer Radfahrunfall passiert ist. Dem war aber nicht so; die Mitteilung betraf eben jenen Unfall mit dem Radler und dem 55-jährigen Fußgänger.

Die Polizei fand heraus, wer der Radfahrer ist. Bei dem 34-Jährigen stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fes. Der Mann räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Weil er über Schmerzen klagte, kam er zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei der Verkehrsunfall-Aufnahme wurden im Rucksack des 34-Jährigen laut Polizeiangaben Betäubungsmittel aufgefunden; die Drogen wurden sichergestellt. ks