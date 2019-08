Radler übersieht Pkw: Gehirnerschütterung

Ein 64-jähriger Mann aus Michelau befuhr am Samstagmittag mit seinem Fahrrad den Gehweg der Bahnhofstraße stadteinwärts. Als er die Straßenseite wechseln wollte, übersah er einen 46-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem Ford Focus ebenfalls stadteinwärts fuhr. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, so dass der Radfahrer ihm in die linke Fahrzeugseite prallte. Beim Sturz zog sich der Radfahrer eine Gehirnerschütterung und diverse Schürfwunden zu. Er musste ins Klinikum Lichtenfels gebracht werden. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. pol