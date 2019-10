Bamberg 11.10.2019

Radler touren zum Karpfenessen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 20. Oktober, eine Tour zum Karpfenessen in Jungenhofen. Die Strecke ist circa 65 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Gabelmann....