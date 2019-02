Radler stürzte bei Zusammenstoß

Am frühen Freitagabend kam es bei Eckersdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Dieser war, von Eckersdorf kommend, auf der B 22 in Richtung Tröbersdorf unterwegs. Der 37-jährige Fahrer eines Pkw wollte von Dörnhof kommend nach links in die Bundesstraße einbiegen und übersah den 41-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 600 Euro. Der Radfahrer begab sich selbst zum Arzt.