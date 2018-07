Radler stürzt und verletzt sich schwer

Radler verhakten sich





Weiterer Unfall



red



Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 61 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall im Steigerwald. Das Unglück passierte am Sonntag auf der Strecke zwischen Geusfeld in der Gemeinde Rauhenebrach und Michelau (Kreis Schweinfurt), wie die Polizei in Gerolzhofen mitteilt.Am Sonntag gegen 10 Uhr fuhr eine Radgruppe mit sechs Personen von Geusfeld in Richtung Michelau auf dem begleitenden Radweg neben der Staatsstraße. Ein nachfolgender Rennradfahrer überholte die Gruppe auf der abschüssigen Strecke vor Michelau und verhakte sich in das Fahrrad eines 69-jährigen Radlers aus der Gruppe. Die beiden Radfahrer stürzten; der 61-jährige Rennradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er kam ins Leopoldina-Krankenhaus nach Schweinfurt. Der 69-Jährige wurde durch den Sturz nur leicht verletzt. Er wurde in der Geomed-Klinik in Gerolzhofen behandelt. Beide Radfahrer trugen laut Polizeiangaben einen Fahrradhelm.Während der Unfallaufnahme bei Michelau passierte ein weiterer Unfall. Eine Gruppe von vier Kradfahrern näherte sich der Unfallstelle. Während drei Kradfahrer ihre Maschine ordnungsgemäß verlangsamten, erschrak der vierte Zweiradfahrer und leitete eine Vollbremsung ein. Dadurch stürzte der 64-Jährige; er zog sich Abschürfungen zu, die in der Klinik behandelt wurden.