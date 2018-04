Radler stürzt mit Promille

Ein 37 Jahre alter Radler stürzte am Montagabend auf dem Radweg Ebern-Fierst am Ortsausgang Ebern. Er war laut Polizeiangaben erheblich alkoholisiert und musste zur Blutprobe. Der Radler kam per Rettungswagen zur Untersuchung in die Klinik. Die Eberner Polizei sucht Zeugen des Unfalls, Ruf 09531/9240. ks