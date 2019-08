Radler streift zwei Autos

Zeugen zu einer Unfallflucht am Samstagabend in der Langen Straße sucht die Polizei. Ein Autofahrer befuhr mit seinem weißen Fiat die Lange Straße, als aus der Hellerstraße mehrere Fahrradfahrer in die Lange Straße einfuhren. Einer der Radler, welcher noch eine weibliche Person mit auf dem Fahrrad transportierte, fuhr aus Unachtsamkeit gegen den Pkw. Er streifte mit seinem Lenker den vorbeifahrenden Wagen, so dass an diesem mehrere Kratzer und eine Delle entstanden. Kurz danach streifte er noch einen geparkten VW Polo, so dass auch dieser beschädigt wurde. Im Anschluss setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129210 bei der Polizei zu melden. red