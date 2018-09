Radler starten früher

Die Fahrten der Mittwochsradler beginnen ab sofort eine Stunde früher, nämlich um 17 Uhr am Glöckle. Das gilt für den September. Am Mittwoch, 3. Oktober, findet eine Abschlussfahrt (80 bis 90 Kilometer) statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Sieben-Schmerz-Kapelle. sek