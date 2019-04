Radler schwer verletzt

Am Montag kurz nach 14 Uhr wurde am Wegmannufer auf dem Radweg unterhalb der Europabrücke ein gestürzter Radler gefunden. Der 62-Jährige musste vom Notarzt reanimiert werden. Der Radfahrer stürzte vermutlich aus gesundheitlichen Gründen und musste schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol