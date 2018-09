Radler schrammte am Passat entlang

Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr ereignete sich in Simmersdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein unbekannter Radfahrer gegen einen geparkten blauen VW Passat stieß und das Auto an der hinteren rechten Türe sowie der Motorhaube durch Kratzer beschädigte. Der Unfallverursacher gehörte offenbar einer Gruppe von mehreren nicht deutschsprechenden Radfahrern an, die sich nach dem Unfall jedoch von der Unfallstelle entfernte, weshalb die Polizei Höchstadt unter Tel. 09193/6394-0 um sachdienliche Hinweise bittet.