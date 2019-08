Radler nach Sturz im Krankenhaus

Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste am Mittwochmorgen ein Radfahrer, der am Regensburger Ring/Maria-Ward-Straße mit seinem Crossrad frontal gegen einen Ampelmast gestoßen war. Der 49-Jährige erlitt beim Sturz Kopfverletzungen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 350 Euro beziffert. Pärchen bleibt Hotelrechnung schuldig In der vergangenen Woche hatte sich in einem Hotel in der Innenstadt ein Pärchen eingemietet. Als es dann am vergangenen Freitag ans Bezahlen ging, funktionierte die Kreditkarte nicht, weshalb das Pärchen das Hotel unter dem Vorwand verließ, Geld auf die Kreditkarte zu laden. Das Pärchen kam aber nicht mehr ins Hotel zurück, weshalb ein Schaden von knapp 770 Euro entstand. Parkrempler sucht das Weite Am Mittwoch zwischen 11.30 und 12.30 Uhr wurde in der Schützentiefgarage (Stellplatz D048) ein geparkter schwarzer Seat Leon angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher richtete am Heck des Wagens Sachschaden von etwa 1000 Euro an und flüchtete unerkannt. Skoda hat jetzt Kratzer und Dellen Sachschaden von etwa 1000 Euro richtete ein Unbekannter zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, an einem grauen Skoda an. Der Pkw war zur Tatzeit im Bereich Unterer Leinritt/Steigerwaldstraße geparkt, wo die beiden linken Autotüren verkratzt und auch leicht eingedellt wurden. pol