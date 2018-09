Radler leistet Widerstand

Ärger mit der Justiz hat sich am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer in Bamberg eingehandelt. Streifenbeamte wollten ihn in der Brennerstraße kontrollieren, da er ohne Licht aber dafür mit Handy in der Hand die Straße entlang fuhr. "Der junge Mann sah weder sein Fehlverhalten ein, noch wollte er seine Personalien angeben", berichtet die Polizei. "Deshalb musste er nach seinem Ausweis durchsucht werden, wogegen er sich wehrte, indem er sich mehrmals losriss." Der Fahrradfahrer wird laut den Beamten wegen mehreren Gesetzesverstößen angezeigt. red