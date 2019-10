Als der 52-jähriger Fahrer eines Kleintransporters am Mittwochmittag in der Nürnberger Straße am rechten Fahrbahnrand anhielt, öffnete sein 27-jähriger Beifahrer die Tür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei traf er einen auf dem Gehweg fahrenden 64-jährigen Radler, welcher dadurch leicht an Bein und Hüfte verletzt wurde.