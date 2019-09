Coburg vor 17 Stunden

Zusammenstoss

Radler fährt 91-Jährige an

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin kam es am Dienstag um 15 Uhr in der Mohrenstraße. Ein 26-jähriger Coburger fuhr mit seinem Fahrrad die Mohrenstraße bergauf in Rich...