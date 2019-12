Radler besuchen die Sächsische Schweiz

Die Busfahrt der Schwürbitzer Radler führt im September in die Sächsische Schweiz. Von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. September, wird eine erlebnisreiche Tour die Teilnehmer zu Höhepunkten der Sächsischen Schweiz und des Elbsandsteingebirges führen. Dabei darf Dresden mit seinem Residenzschloss und dem Grünen Gewölbe nicht fehlen. Start ist am Freitag mit dem Ziel Moritzburg und Pirna. Eine Stadtführung in Pirna, dem Tor zur Sächsischen Schweiz, rundet mit seinem historischen Rathaus, zahlreichen Bürgerhäusern und der Stadtkirche St. Marien den ersten Tag ab. Am zweiten Tag steht Königstein auf dem Programm. Die Bastei, eines der schönsten Ziele im Elbsandsteingebirge, wird anschließend besucht, ebenso die Kurstadt Bad Schandau, bevor abschließend eine Fahrt mit der Kirnitzschtalbahn zum Lichtenhainer Wasserfall der Tag beendet. Am Sonntag schließlich steht Dresden auf dem Programm. Nach einem Stadtrundgang kann neben der Frauenkirche vor allem die Residenz mit dem berühmten Grünen Gewölbe besichtigt werden. Nähere Informationen sind bei Julius Fischer, Telefon 09574/4685, zu erfahren. ha