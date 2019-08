Radler beim Waldfest

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Donnerstag, Mariä Himmelfahrt, 15. August, eine Tour zum Waldfest an der Raidl-Hütte. Wenn nicht wegen Waldbrandgefahr nach Lauter verlegt, findet das jährliche Fest des Haßbergvereins unterhalb der Ruine Stiefenburg statt, die die Radler (teils schiebend) von Baunach her erreichen. Nach ausgiebigem Genuss des Grill- und Kuchenangebots geht es dann durchs Maintal über Stettfeld und Hallstadt wieder heim, wobei die Teilnehmer noch einen Abstecher zum Dörfleinser Bierkeller machen können.

Die Strecke ist etwa 50 Kilometer, hügelig und geeignet für Senioren. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Gabelmann, Grüner Markt 2. Ansprechpartner ist Jürgen Schulze, Telefon 0951/68316 (11 bis 17 Uhr). red