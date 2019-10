Radler auf "Schusters Rappen" unterwegs

Der ADFC Obermain lädt alle Interessierten, auch Nichtmitglieder, am Sonntag, 13. Oktober, zum Saisonabschluss zu einer Wanderung auf dem Keltenweg D ein. Die Wanderung führt an dem ursprünglichen Westtor vorbei auf das Hochplateau des Staffelbergs. Weiter geht der Weg über das ehemaligen Osttor des spätkeltischen Oppidums durch das Löwenthal nach Loffeld, zum Morgenbühl und wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dabei wird Anton Köcheler Geologie und Geschichte der Kelten erläutern. Es sind eine Mittags- und Kaffeepause eingeplant (Anmeldung bis Freitag, 11. Oktober, wegen Reservierung in den Gaststätten). Die hügelige Strecke ist etwa 14 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Bad Staffelstein (Infos und Tourenleitung: Armin Lieb, Telefon 09573/1360). red