Radler am Kopf verletzt

Leicht verletzt worden ist am Donnerstagnachmittag ein 63-jähriger Rentner, als er mit seinem Fahrrad in Serlbach eine abschüssige Straße hinabfuhr und links abbiegen wollte. Dabei kam er zu weit nach links und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem 51-jährigen Autofahrer zusammen. Der Radfahrer wurde mit Kopfverletzungen ins Klinikum Forchheim gebracht. pol