Behringersmühle vor 22 Stunden

Verkehrsunfall

Radlader stürzt bei Wölm um

Am Donnerstagnachmittag ist ein Radlader bei Behringersmühle verunglückt. Der Fahrer wurde dabei mittelschwer verletzt. Ein 50-jähriger Mann fuhr mit dm Radlader auf der Straße in Richtung Wölm. Am st...