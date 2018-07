Radioluft schnuppern im Ferienprogramm

Wer Lust hat auf Radio und seine Stimme schon immer einmal "on air" hören wollte, der kann das von Montag, 3., bis Freitag, 7. September, im Ferienprogramm "Radioworkshop" des Stadtjugendrings tun. Darüber hinaus lernen die Teilnehmer Schnitt und Sprachübungen und die Radiotechnik kennen. Sie machen Umfragen und führen Interviews. Bei der Produktion eines Hörspiels wird die Kreativität gefragt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche ab neun Jahren und findet täglich von 8 bis 13 Uhr in der CoJe statt. Für weitere Infos oder die Anmeldung können sich Interessierte in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings unter Telefon 09561/705750 melden. red