Radio sendet vom Kreuzberg

Das Kreuzbergfest auf dem Kreuzberg bei Hallerndorf beginnt diesen Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst zum Patronatsfest in der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz.

Zur Eröffnung der Wallfahrtssaison kommen Wallfahrtsgruppen aus Groß- und Kleinbuchfeld, Rothensand sowie aus Bammersdorf, Pautzfeld, Schlammersdorf und Trailsdorf. Für ausreichend Sitzgelegenheiten - auch rund um die Kirche - ist gesorgt. Der Gottesdienst wird über Lautsprecher nach außen übertragen. Wer nicht mit dabei sein kann, kann live über den christlichen Radiosender Horeb zuhören

Immer um 17 Uhr finden an allen Sonntagen im Mai am Kreuzberg wieder die Maiandachten mit wechselnden Festpredigern statt. An diesem Sonntag ist es Pfarrer Sven Raube aus St. Josef Wilhelmsthal (Kreis Kronach).

Die Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg steht im Mittelpunkt der bundesweiten Radio-Liveübertragungen am Sonntag. Hierzu reist der Rundfunksender Radio Horeb mit seinem Übertragungsteam an, um im Rahmen der "Pfarrei der Woche" die heilige Messe live auszustrahlen, die der leitende Priester Matthias Steffel mit der Gemeinde und den Hörern des Senders feiern wird. Im Anschluss an die Messe besteht die Möglichkeit, mit Rüdiger Enders, Studioleiter des Radiosenders in Kevelaer, ins Gespräch zu kommen.

Am Vorabend wird es bereits nach der Messe gegen 18 Uhr in der Wallfahrtskirche eine Präsentation von Radio Horeb mit anschließendem Austausch geben, zu der alle Interessierten eingeladen sind.

Im Rahmen der bereits seit mehreren Jahren erfolgreichen Sendereihe "Pfarrei der Woche" besucht Radio Horeb ausgewählte Pfarreien, Klöster und Begegnungshäuser in ganz Deutschland mit einem Satellitenmobil, um die heilige Messe und Gebetssendungen auszustrahlen und den Sender vorzustellen. Für die jeweilige Pfarrei bietet sich die Möglichkeit, ihre verschiedenen Gruppierungen und Angebote in einer Interviewsendung zu präsentieren. Das Interview kann nachgehört werden auf der Internetseite von Radio Horeb unter www.horeb.org (Programm/Projekte/Pfarrei der Woche).

Radio Horeb ist ein bundesweiter christlicher Radiosender, der seit über 21 Jahren auf Sendung ist mit einem Programm rund um die Uhr und mit hohem Live-Anteil, an deren Erstellung mehrere hundert Referenten aus Deutschland mitarbeiten. Liturgie und Gebet, Lebenshilfe, christliche Spiritualität, Nachrichten und Musik bilden die Schwerpunktthemen.

Träger von Radio Horeb ist die gemeinnützige Internationale Christliche Rundfunkgemeinschaft (ICR) mit Sitz in Balderschwang im Oberallgäu. Programmdirektor ist der Augsburger Diözesanpriester Richard Kocher. Radio Horeb ist nahezu bundesweit über die neue Rundfunktechnik DAB+ sowie über Kabel, Satellit, Internet, Phonecast, den Amazon-Sprachassistenten "Alexa" und über die Horeb-App auf Smartphones empfangbar. red