Radio Bamberg verbucht 23 000 Hörer pro Stunde

Lokaler Inhalt zahlt sich aus



Das Funkhaus Bamberg verzeichnet einen starken Hörerzuwachs. Das kam bei der Funkanalyse Bayern heraus, die jetzt im Rahmen der Lokalrundfunktage in Nürnberg veröffentlicht wurde. Laut der repräsentativen Befragung schalten an einem durchschnittlichen Werktag 23 000 Hörer pro Stunde Radio Bamberg ein. Das ist ebenso Rekord wie die Reichweiten bei Radio Galaxy Oberfranken mit 10 000 Hörern pro Stunde - so viele wie noch nie seit der Gründung 2001. Beide Sender erzielten damit auch bayernweit Spitzenergebnisse, heißt es in einer Mitteilung des Funkhauses.Radio Bamberg punktet vor allem bei Berichten aus und über die Region, Veranstaltungshinweisen sowie bei Veranstaltungen und Aktionen vor Ort. Die Hälfte aller Hörer fühlen sich bei Radio Bamberg am besten über Wichtiges aus der Region informiert, so die Analyse.Für Radio-Bamberg-Geschäftsführer Mischa Salzmann sind in erster Linie die rund 30 festangestellten und freien, hochqualifizierten Mitarbeiter des Senders für den Erfolg verantwortlich. "Mein Zuhause - meine Hits!" sei nicht nur ein Slogan, sondern Programm, den jeder verinnerlicht habe, so Salzmann. Dass die Hörer den eingeschlagenen Weg so mitgehen, "freut uns ungemein", so "Morningman" Matthias Steger.Und Galaxy-Programmchefin Danica Grosser freut sich darüber, dass sich der Weg hin zu mehr Lokalität gleich ausgezahlt habe. Doppelt so viele Hörer wie im Vorjahr hören den jetzt komplett lokal produzierten "Neuen Morgen" (6 bis 9 Uhr) und die Galaxy "pm" (16 bis 20 Uhr). Täglich hören 86 000 Hörer oberfrankenweit Radio Galaxy.Den Erfolg wollen beide Sender mit dem Film "Vier gegen die Bank" beim Open-Air-Kino in der Hainbadestelle feiern. Jeder, der eine Eintrittskarte kauft, bekommt eine zweite geschenkt. Der Film läuft am 11. Juli mit Einbruch der Dunkelheit. Einlass ist ab 20 Uhr. red