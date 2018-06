Radio B2 über Tracht in Franken

löw



In der Sendereihe "Zeit für Bayern" bringt der Radiosender BR Bayern 2 am Samstag, 30. Juni, ab 12.05 Uhr eine Sendung über die Tracht in Franken. Tracht wird in Bayern mit Dirndl und Lederhosen assoziiert. Doch es gibt fränkische Alternativen. In der Trachtenberatungsstelle Frensdorf wird die historische Kleidung erforscht und an die Mode von heute angepasst, wie am Beispiel Fränkische Schweiz dargelegt wird.