Radikaler Ansatz

Michael Memmel Trau' keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast! Lassen wir dieses Bonmot mal außer Acht und uns vollkommen auf die jüngsten Befragungsergebnisse zur Stellung der Uni Bamberg in der städtischen Gesellschaft ein. Dann ergibt sich ein klares Bild, welch Segen die Hochschule für Bamberg ist. Sie ist wichtig für die Weiterentwicklung der Stadt, ein entscheidender Wirtschaftsfaktor, bereichert mit ihren Studenten das Stadt- sowie das kulturelle Leben und wirkt sich positiv auf das Image von Bamberg aus. All diesen Aussagen wird in großer Einigkeit zugestimmt.

Spannend wird es erst bei der letzten Frage: "Wie schätzen Sie die Wirkung der Universität Bamberg für den Wohnungsmarkt ein?" Die ernüchternde Antwort von zwei Dritteln der Befragten: "eher oder sehr negativ". Nun wird in der gleichen Umfrage die "Wohnsituation" (22 Prozent) als das mit Abstand größte Problem der Stadt Bamberg genannt, während die wirtschaftliche Situation noch relativ entspannt gesehen wird (6 Prozent). Tja, da könnte einem glatt eine radikale Lösung einfallen, wie sich Bambergs schlimmstes Übel auf einen Schlag beheben ließe! Weniger Zuzug von (jungen) Menschen plus jede Menge leerstehender Immobilien in bester Lage - kaum auszudenken, wie das die Stadt verändern würde.

Aber lassen wir die Gedankenspiele - schließlich haben wir die Statistik nicht selbst gefälscht.