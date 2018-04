Radgenuss am Obermain

Der Sommer steht vor der Tür und überall in der Region laden abwechslungsreiche und gut beschilderte Wege dazu ein, den Gottesgarten mit dem Fahrrad zu entdecken. Rechtzeitig zum Start der neuen Saison ist die neue Radbroschüre der Tourismusregion Obermain - Jura erschienen, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt.



Servicestationen

In dem Flyer werden die schönsten Touren aus der Region vorgestellt. Neben Routenvorschlägen finden Radfahrer Informationen, wie Servicestationen, Gastronomiebetriebe oder Freizeittipps entlang der Strecken.

Da immer mehr Gäste und Einheimische in der Region mit einem E-Bike unterwegs sind, baut die Tourismusregion Obermain - Jura für die Saison 2018 die Infrastruktur für E-Biker weiter aus und schafft ein Netz an kostenlosen Lademöglichkeiten.

Allen Teilnehmern stellt die Tourismusregion Obermain - Jura kostenlose Aufkleber und Schilder zur Kennzeichnung der Lademöglichkeiten zur Verfügung. Interessenten können sich bei Anna Wittig melden (Telefon: 09571/18-206, E-Mail: Anna.Wittig@landkreis-lichtenfels.de).

Die Radbroschüre kann ab sofort kostenlos bei der Tourismusregion Obermain - Jura bestellt werden (Telefon: 09571/ 18-283, E-Mail: info@obermain-jura.de). red